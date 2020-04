Espanya registra un repunt de morts per coronavirus en 24 hores amb 551 nous casos

El nombre de morts per coronavirus a Espanya torna a experimentar un lleuger repunt amb 551 noves defuncions en 24 hores. La xifra total ja s'eleva fins a les 19.130 a tot l'Estat. Es tracta d'un 3% més respecte d'aquest dimecres. Pel que fa als contagis, segons les dades del Ministeri de Sanitat hi ha un total de 182.816 de confirmats, 5.183 més que ahir –un 2,9% més-. El nombre de curats continua a l'alça amb 74.797 altes mèdiques, gairebé 4.000 més en les últimes 24 hores. La comunitat de Madrid continua sent la més afectada per la pandèmia amb 50.694 casos confirmats per la covid-19 i 6.877 morts. Catalunya, que ha canviat el mètode per comptabilitzar els decessos, registra 37.354 positius per la malaltia i 3.855 defuncions.

Salut va anunciar ahir que amb la informació diària que els faciliten les funeràries, des del principi de la pandèmia hi ha hagut 7.097 defuncions. Les xifres oficials, però, les que es continuen enviant al Ministeri de Salut, són les de morts en centres sanitaris.