Europa supera el milió de contagis de Covid-19, segons l'OMS

Europa ha superat el milió de contagis de coronavirus. Segons les dades d'aquest dijous de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), al continent es registren 1.013.093 casos de Covid-19 i 89.317 morts. Mentre els contagis globals s'apropen als dos milions, Europa continua sent la regió més afectada per la pandèmia, amb 35.497 nous contagis i 4.710 morts en les darreres 24 hores. A Europa la segueix el continent americà, amb més de 700.000 casos de coronavirus i més de 30.000 morts. Els Estats Units, Espanya, Itàlia, França, Alemanya i el Regne Units són els estats amb un major nombre de contagis, tots per sobre dels 100.000.

Europa continua sent l'epicentre de la pandèmia de Covid-19. A Itàlia, els contagis han tornat a augmentar aquest dijous, amb 3.786 nous casos davant els 2.667 registrats el dia anterior. Les morts, però, han disminuït, amb 525 defuncions en un dia.

Els països europeus més afectats pel coronavirus estan allargant el confinament. Itàlia i Bèlgica l'han ampliat fins al 3 de maig, mentre el Regne Unit ho ha fet fins al 7 de maig i França fins a l'11. A Espanya encara està previst fins al 25 d'abril, si bé també s'espera un allargament similar.