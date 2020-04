La Fundació la Caixa i la Creu Roja s'alien per ajudar a les persones grans durant el confinament

La Fundació "la Caixa" i la Creu Roja a Catalunya uneixen forces per ajudar a les persones grans que es troben en situació de vulnerabilitat durant el confinament. Davant l'emergència sociosanitària derivada del coronavirus, les dues entitats reforcen el seu compromís i, en el marc del Pla Creu Roja Respon, el Programa de Gent Gran de la Fundació "la Caixa" destina 250.000 euros amb l'objectiu de cobrir les necessitats bàsiques de persones grans residents a Catalunya que travessen dificultats econòmiques. L'equip de la Creu Roja s'encarregarà de repartir als domicilis 2.500 lots amb aliments, productes d'higiene personal, targes per alimentació fresca i de neteja de la llar.

Amb la vocació compartida d'estar al costat de les persones grans i les seves persones cuidadores, les dues entitats impulsen també un acompanyament telefònic de seguiment i de suport psicosocial per baixar el nivells d'angoixa, pors i ansietat. A més a més, intensifiquen l'atenció telefònica a familiars de persones malaltes en estat crític o difuntes durant el període de confinament, per poder recolzar-les durant el procés de dol.

Per fer front a l'impacte emocional que es desprèn d'aquest context delicat, i en la línia de treball als territoris amb el programa «Sempre Acompanyats», la Fundació "la Caixa" i la Creu Roja crearan conjuntament un seguit de recomanacions i pautes adreçades a la població en general per fer front al dol de la mà d'un equip humà que durà a terme les intervencions.

Entre d'altres aspectes, s'abordarà la soledat (quins sentiments genera i com es por afrontar); la vulnerabilitat; com adaptar-se a les noves situacions inesperades; com gestionar les pèrdues i els sentiments que es generen de indefensió, culpa, buit i abandó; així com acompanyar a altres persones en les seves pèrdues.

Dins l'estat d'emergència que es deriva del COVID-19, un dels col·lectius que es veu més afectat és el de les persones grans, especialment aquelles amb una fragilitat a nivell de salut i amb malalties cròniques associades.

"Des dels seus orígens, fa més de cent anys, la Fundació "la Caixa" ha posat el focus en el benestar de la gent gran. Per això, en aquests moments difícils, en què la pandèmia els fa especialment vulnerables, volem donar-los la mà per ajudar-los a superar una crisi que ens posa a prova a tots com a societat", ha destacat el president de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé.

"El mandat humanitari de la Creu Roja, davant una emergència, ens fa prioritzar accions pal·liatives per a les persones que es troben en major risc de vulnerabilitat, com és el cas de les persones grans en aquesta crisi provocada pel coronavirus. Aquesta acció amb la Fundació "la Caixa" ens ajudarà a garantir el dret a l'accés a l'alimentació de la gent gran", ha ressaltat el president de la Creu Roja a Catalunya, Josep Quitet.

La Fundació "la Caixa" i la Creu Roja, compromeses amb la gent gran



La Fundació "la Caixa" impulsa de la mà de la Creu Roja el programa «Sempre Acompanyats» a Catalunya amb l'objectiu de pal·liar les situacions de soledat entre la gent gran. «Sempre Acompanyats» entén que les persones grans són subjectes actius del seu procés i part de les seves necessitats, interessos i capacitats per ajudar-les a establir noves relacions personals i nous vincles en el seu entorn més proper, amb l'objectiu de contribuir a millorar el seu benestar en el dia a dia.