Un malalt de coronavirus s'escapa de l'Hospital Trueta per sopar a casa seva

Un home de mitjana edat diagnosticat de Covid-19 i ingressat a l'Hospital Trueta de Girona es va escapar d'allà per sopar a casa seva, segons va explicar als Mossos d'Esquadra, que el van localitzar i van tornar a les instal·lacions sanitàries.

Segons fonts del centre, el pacient va arribar a urgències al migdia d'aquest dimarts, se li van fer totes les proves i a última hora de la tarda es va cursar la seva entrada a la planta de medicina interna per coronavirus.

En aquell moment, el malalt va manifestar a l'equip que l'atenia que no volia ingressar a l'hospital per què volia evitar el sofriment de la seva família a Gàmbia. Els sanitaris li van explicar els perills que corria, li van reiterar la necessitat de quedar-se allà i li van deixar clar que no se'n podia anar de l'hospital.

Una mica després, es van adonar que el pacient, de 45 anys i nacionalitat gambiana, s'havia escapat, i tot seguit una metge d'urgències va contactar amb un cosí seu i el va instar a comunicar-li l'obligació de tornar al centre.

El familiar va informar llavors que el pacient havia contactat amb ell i li havia dit que tenia gana i que se n'anava a casa a menjar.

Sobre les 21.45 hores, com estableix el protocol de fugues que comporten un problema de salut pública, la supervisora de l'hospital va contactar amb els Mossos d'Esquadra.

Els agents es van presentar en l'adreça del fugitiu, que va admetre que havia abandonat l'Hospital Trueta perquè tenia gana, tot i que la seva intenció era tornar al centre aquest dimecres, i el van obligar a fer-ho.