Les morts a l'Hospital d'Igualada s'apropen al centenar

L'Hospital d'Igualada ha sumat 12 morts en la darrera setmana i s'apropa al centenar des de l'inici de la crisi sanitària pel virus SARS-CoV-2, que es va declarar fa poc més d'un mes. Fins ara han mort 96 persones per coronavirus (fa una setmana n'eren 84). També hi ha hagut un creixement important en el nombre de casos, i s'ha passat dels 788 de la setmana passada als 887 de l'actual. En xifres relatives, les defuncions suposen un increment del 14,2%, l'hospitalització un creixement del 8,89% i el nombre de casos tractats respecte a la setmana anterior, un 12,56%. Hi ha disponibilitat, a banda dels 65 llits extres que hi ha preparats, per si arriba una emergència per a pacients lleus entre els hospitals de dia i les sales de consultes externes.

Els responsables de la direcció de l'hospital destaquen que «ha baixat l'activitat a Urgències, però han augmentat les urgències i ingressos que no són per simptomatologia de coronavirus, que arriben al centre per altres motius». Ahir hi havia ocupades 14 de les 18 unitats UCI que té actives l'hospital (en els pitjors moments només en van poder tenir 8 d'obertes). Els responsables de l'hospital insisteixen en la necessitat que no hi hagi relaxament.