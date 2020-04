Mossos alerta d'aquesta nova estafa que suplanta Endesa per correu i Whatsapp

Endesa aconsella als ciutadans extremar les precaucions durant l'estat d'alarma provocat pel COVID-19 per tal d'evitar ser objecte d'una estafa per part de ciberdelinqüents que es fan passar per la companyia amb l'objectiu d'enganyar els usuaris i aconseguir dades privades per al seu benefici econòmic.

L'estafa acostuma realitzar-se a través de correu electrònic, tot i que utilitzen també missatges de WhatsApp, on s'utilitza el logo de la companyia i s'informa al client d'un error en un cobrament, de la necessitat de pagar una suposada factura endarrerida o bé se l'avisa d'una eventual incidència tècnica. A continuació, es demana a l'usuari que cliqui a l'enllaç adjunt i se li sol·liciten dades personals com de la targeta de crèdit.

Endesa està treballant en col·laboració amb els cossos policials per tal d'acabar amb aquesta pràctica i evitar que més persones en siguin víctimes. Endesa ja treballa en col.laboració amb els Mossos d'Esquadra en altres casos de frau en què els estafadors suplanten la identitat de la Companyia, com són els casos dels falsos comercials o revisors de la llum i el gas que cometen furts a domicilis.

Darrerament, Endesa ha detectat també correus fraudulents que es fan passar per la companyia en els que s'adverteix al client de presumptes problemes en el pagament de les factures i es convida l'usuari a descarregar una factura en un arxiu que el què fa és introduir un virus maliciós en el dispositiu.



Recomanacions per evitar ser víctima d'aquest ciberdelicte

Endesa demana als ciutadans que quan rebin algun tipus de comunicació sospitosa que es posin en contacte amb la companyia a través del web endesa.com o adreçant un correu electrònic a atencionalcliente@endeseaonline.com.

Així mateix, Endesa recorda als seus clients que, si es registren a l'Àrea de client de la Companyia, també al web, poden estar al dia de tots els seus consums i factures; i que a les comunicacions d'Endesa no se'ls informarà mai de la devolució d'imports mitjançant enllaços a pàgines web ni se'ls hi demanaran mai dades de domiciliació bancària o targeta de crèdit.