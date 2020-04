Es fan proves a tots els interns de les residències de l'Anoia

Tots els usuaris de la residència Pare Vilaseca d'Igualada, on segons les darreres dades (9 d'abril) des de l'inici de la crisi del coronavirus un total de 16 residents han mort amb símptomes compatibles amb el virus, han estat sotmesos al test. S'ha fet als avis i s'ha de fer també al personal que encara no tingui el test fet. Castells va dir que calia esperar per saber el resultat de les proves de la residència.

Marc Castells va afegir ahir que des del 21 de març els alcaldes estan exigint un pla de contingència per a les residències, va avançar que la intenció és que al llarg de la setmana es completi el cribratge a tots els usuaris de les residències de l'Anoia.