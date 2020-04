Solsona manté les restriccions almenys durant 15 dies més

En la cinquena setmana de vigència de l'estat d'alarma, Solsona continua sent un dels municipis amb menys afectació de la Covid-19, amb sis casos confirmats segons el registre oficial de Salut. Però els propers 15 dies es consideren determinants per evitar l'aparició d'un brot, motiu pel qual l'Ajuntament, a banda d'implementar les restriccions imposades per les administracions superiors, ha decidit mantenir les mesures d'acció adoptades a nivell local almenys durant aquest període. L'alcalde, David Rodríguez, afirma que «continuem mantenint l'epidèmia controlada, però s'ha consultat una experta en la matèria que ens alerta que cal continuar sent prudents».