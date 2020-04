Els tanatoris reforcen l'atenció familiar per la prohibició de vetlles i cerimònies

Les vetlles i les cerimònies fúnebres estan prohibides per evitar la propagació del coronavirus, tant si són defuncions per Covid-19 com si no. Aquestes restriccions a les funeràries han permès «reorientar equips professionals i reforçar àmbits on cal més intensitat», explica Fernando Sánchez Tulla, director de Comunicació de Mémora. Dediquen més recursos a logística de recollida a centres sanitaris i residencials, i al centre de trucades i d'atenció a clients.

Els responsables de les funeràries de Manresa comenten que no es pot perdre de vista «les dificultats afegides a les famílies que perden algú aquests dies. I més concretament, els familiars dels morts per coronavirus». En el cas dels difunts per coronavirus, per evitar la propagació de la malaltia, s'havia prohibit que els familiars hi fossin presents en el moment de l'enter-rament al cementiri. Ara, a Manresa es torna a permetre que hi entrin tres familiars. L'alternativa era «fotografies o un vídeo del moment de la introducció de la caixa al nínxol», diu el gerent de funerària Fontanova, Jaume Fontanet.

Els tanatoris han reforçat l'atenció psicològica al dol, i alguns, com Mémora, «oferirem la possibilitat de celebrar cerimònies un cop passi el confinament», assegura Sánchez Tulla. A més, també han posat a disposició dels professionals de la salut i el treball social un telèfon gratuït per oferir-los suport en un moment de «càrrega de treball i de càrrega emocional».

Les funeràries agraeixen la comprensió de les famílies, que malgrat no poder-se acomiadar de les persones que han perdut, «són molt conscients d'aquesta situació tan difícil».