La Trobada Empresarial al Pirineu, ajornada al 29 i 30 d'octubre

La junta directiva de la Trobada Empresarial al Pirineu ha decidit posposar la 31a edició als dies 29 i 30 d'octubre d'enguany amb l'objectiu de garantir el correcte desenvolupament de l'esdeveniment. La crisi sanitària del coronavirus ha motivat, per «prudència», aquest ajornament, tenint en compte que s'havia de celebrar a la Seu d'Urgell els pròxims 11 i 12 de juny, segons han expressat des de l'organització d'aquestes jornades en un comunicat. El president de la trobada, Vicenç Voltes, ha assegurat que la pròxima edició «aportarà positivitat i optimisme», en un moment en què, segons ha afegit, caldrà posar en comú experiències, coneixements i capacitats per adaptar-se «a un nou entorn imprevisible i inesperat». L'organització confia que en les noves dates ja sigui possible celebrar jornades i congressos presencials i agraeix «el suport, la confiança i la comprensió per aquesta decisió» a patrocinadors, ponents, col·laboradors i assistents.