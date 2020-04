Althaia detecta coronavirus en 8 hores

El laboratori de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa ja disposa de l'equipament necessari per fer les proves del coronavirus, les anomenades PCR. Fins ara, igual que la majoria de centres sanitaris de Catalunya, havia d'enviar les mostres a un laboratori extern. En aquest cas el CatLab del parc logístic de salut ubicat a Viladecavalls.

L'aparell permetrà a la Fundació Althaia de Manresa fer diagnòstics al cap d'entre 8 i 10 hores d'haver pres la mostra. Fins ara tardaven entre 24 i 48 hores en funció de la demanda que hi havia, tenint en compte que a CatLab hi arriben tests de diferents centres sanitaris catalans. A Althaia s'enviaven més de 150 mostres al dia a Viladecavalls. Des de l'inici de l'emergència sanitària ha dut a terme més de 3.100 proves per diagnosticar si una persona pateix el coronavirus o no, a pacients i també a professionals.

El ja famós PCR és una prova per comprovar si al material genètic d'una persona hi ha el coronavirus. Les mostres s'extreuen de l'aparell respiratori, generalment el nas, la faringe i també d'esputs. És el que en diuen proves de biologia molecular, diferents dels també tan reclamats tests ràpids, que tenen menys sensibilitat i no detecten càrregues virals altes.

Althaia ha adquirit la tecnologia necessària per fer les proves. Ha fet una inversió de 77.000 euros. D'aquests, 30.000 els ha aportat l'Ajuntament de Manresa, que al darrer ple municipal -que es va dur a terme via telemàtica- va aprovar per unanimitat fer l'aportació que «beneficiarà tota la ciutadania», segons Althaia. La fundació també ha engegat una campanya de mecenatge per captar donacions que es destinen a cobrir les necessitats derivades de l'actual emergència sanitària, com per exemple l'aparell en qüestió. No ocupa més de dues torres d'un PC, però pot arribar a analitzar 150 mostres al dia i pot arribar a assumir més anàlisis.

La prova de la Covid-19 té certa complexitat, han afirmat a Althaia, i això implica que s'ha de tenir personal preparat. «El servei d'anàlisis clíniques té professionals amb les competències adequades».

D'aquesta forma els resultats s'obtenen en un circuit intern i s'evita el trasllat a laboratoris externs. Primer va ser el Clínic, el de referència, i després el CatLab. «Si tens els resultats abans suposa un avantatge per a pacients i professionals perquè es pot actuar dels dels moments inicials», han assegurat a Althaia. Tot i així han insistit que els símptomes clínics també són importants i es tenen en compte. Els resultats de les proves s'incorporen a la història clínica informatitzada de cada pacient.

L'aparell també pot mesurar altres afeccions com malalties oncològiques.