La Generalitat treballa perquè els menors puguin sortir al carrer en un període màxim de 10 dies

La Generalitat treballa en un pla perquè els menors puguin començar a sortir al carrer en un període màxim de vuit o deu dies si segueix la tendència a la baixa de casos, segons ha avançat RAC1 i ha confirmat l'ACN.

Els Departaments d'Afers Socials i Família, Interior i Salut treballen en aquest pla, que s'acabarà de discutir en la reunió del Procicat de dissabte. Es tractaria de sortides limitades en el temps i per franges horàries, mantenint la distància mínima de seguretat de dos metres amb les persones del carrer i amb mascareta a partir dels tres anys.

El termini de deu dies és el temps prudencial per esperar que no hi hagi rebrots però el Govern insisteix que els propers dies cal mantenir el mateix confinament "sever" que fins ara.

L'Associació Espanyola de Pediatria proposa que els nens puguin sortir amb "garanties"



En la mateixa línia del pla del Govern, l'Associació Espanyola de Pediatria proposa que els nens puguin sortir al carrer amb una "certa garantia", acompanyats d'un adult i "respectant l'aïllament social". Així ho ha explicat la presidenta de l'entita, María José Mellado, en una entrevista a SER Catalunya.

L'entitat lliurarà aquest divendres un informe al Ministeri de Sanitat elaborat per vuit experts en què es planteja que "el desescalament dels nens pugui ser prioritari quan alguna població pugui sortir al carrer". La proposta passa perquè els menors puguin sortir de casa "d'una manera organitzada", acompanyats d'un progenitor, amb mascareta en el cas dles més grans i sense anar a "llocs de risc".

Mellado ha concretat que la mesura serà "voluntària", ja que creu que hi haurà pares que no voldran sortir amb els nens per "por", i que en qualsevol cas s'haurà de respectar "l'aïllament social". És a dir, els nens no podran jugar entre ells, els parcs han de continuar tancats i "no han d'anar a veure els avis".

"Que els nens surtin no augmentarà l'epidèmia"



Aplicant aquestes mesures, l'Associació Espanyola de Pediatria creu que es donaran garanties que el fet que els nens surtin "no augmentarà l'epidèmia". "Si estan amb els pares a casa i surten mitja hora a donar una volta, no creiem que l'impacti molt en l'epidèmia", ha argumentat. Mellado creu que la progressió actual de l'epidèmia, que va "més a poc poc", permet plantejar aquesta mesura.

La presidenta de l'Associació ha constatat que les cinc setmanes d'aïllament ha alterat la rutina de vida dels menors i que aquest fet "indubtablement pot tenir repercussions psicològiques i algunes de somàtiques". "És molt difícil confinar tant de temps els nens a casa sense cap efecte secundari", ha reblat. Mellado creu que la repercussió és "més emocional" que física.

Pel que fa al retorn a l'escola, Mellado ha recordat que els nens més petits són "transmissions silents, molt contagiants", i que per això en aquest cas "segurament" no es podrà tornar a les classes fins al setembre, "i segurament amb mesures de seguretat a tots els col·legis".