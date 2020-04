El Govern central unifica el sistema de recompte dels morts per coronavirus

Davant de la polèmica pel nou recompte dels morts per coronavirus que havia implementat la Generalitat de Catalunya, el Govern central ha modificat el procediment de notificació de la informació epidemiològica que les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri de Sanitat i que ha d'incloure el nombre total de morts en cadascuna des del 31 de gener. A Catalunya, per exemple, el nou recompte de la Generalitat va doblar ahir el nombre de morts fins a més de 7.000.

La nova instrucció, que publica aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), afecta les taules de dades corresponents a la informació epidemiològica i a la contractació dels recursos humans i pretén assegurar l'eficàcia en la gestió de la crisi provocada pel coronavirus.

D'acord amb l'ordre, les comunitats hauran de remetre entre les 20.00 i les 21.00 hores el total de morts per Covid-19 des del 31 de gener, així com els casos acumulats confirmats des d'aquesta mateixa data mitjançant prova diagnòstica (PCR o test ràpid d'anticossos) incloent-hi simptomàtics i asimptomàtics.

També el nombre de persones amb símptomes i sense símptomes en el moment de la prova i les que han ingressat en centres hospitalaris o altres centres habilitats per a l'atenció de pacients, incloent-hi les unitats de cures intensives (uci).

Casos confirmats i altes



Així mateix, les comunitats hauran d'informar dels casos confirmats ingressats en aquestes unitats, de les altes tant hospitalàries com domiciliàries i les confirmacions diagnòstiques que s'hagin realitzat únicament mitjançant test d'anticòs (sense PCR o amb aquesta negativa).

Aquesta categoria inclouria també les infeccions ja resoltes en el moment de la notificació, precisa l'ordre, que obliga, a més, tots els centres hospitalaris públics i privats amb llits d'uci, reanimació o recuperació postanestèsia que atenguin casos de Covid-19 a comunicar el nombre total de llits que tenen en unitats crítiques amb i sense respirador i el d'ingressos en hospitalització convencional.

Hauran de donar compte, així mateix, dels llits ocupats per pacients tant infectats com no infectats, els ingressos i les altes per coronavirus en les últimes 24 hores i el nombre d'altes previstes en les pròximes 24 hores. Addicionalment, tots els centres remetran també dades sobre la pressió d'urgències per Covid-19 considerant com a ingressos el nombre de casos.

Capacitat hospitalària



Els centres hospitalaris hauran d'enviar tota aquesta informació sobre la seva capacitat assistencial diàriament entre les 13.00 i les 14.00 hores. En aquest mateix interval horari, però setmanalment cada divendres, les comunitats autònomes, l'Institut Nacional de Gestió Sanitària i tots els centres hospitalaris han de comunicar les existències que tenen de mascaretes, equips de PCR, hisops, guants, ulleres de protecció, bates i solució hidroalcohólica.

També el nombre d'equips de ventilació mecànica invasiva i d'ambulàncies medicalitzades i no medicalitzades. Respecte als recursos humans, les comunitats autònomes i l'Institut Nacional de Gestió Sanitària enviaran cada divendres el nombre de contractacions realitzades.

El canvi fet a Catalunya



El canvi en la manera de comptar les víctimes de Covid-19 ha disparat la xifra al Principat. El departament de Salut fa ara el recompte amb la informació diària que faciliten les funeràries, que des del principi de la crisi situen les defuncions en 7.097, sumant les persones que han mort en centres sanitaris, en residències, en centres sociosanitaris o als seus domicilis. Hi ha prop d'un miler de víctimes que no es poden classificar en cap grup, probablement de les primeres i per manca de dades, però també se sumen perquè sí que se sap que han mort per Covid-19.