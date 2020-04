Som-hi proposa que hi hagi canvis al pressupost per anticipar mesures a la crisi

El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) proposa començar a planificar com serà la sortida d'aquesta crisi i anticipar-se a la crisi social, laboral i econòmica. I demana modificar el pressupost 2020 de l'Ajuntament per reassignar partides tot adaptant-lo a la situació actual i crear un fons d'emergència per garantir que ningú quedi enrere.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, va fer aquesta proposa a la Junta de Portaveus telemàtica d'aquesta setmana. «Després d'un mes centrats en l'emergència sanitària i concentrant tots els esforços encara en la lluita contra la pandèmia, paral·lelament proposem començar a dibuixar com en sortirem i com en sortiran, sobretot, els col·lectius socials més vulnerables, el comerç i les petites i mitjanes empreses», ha explicat Cuadras. I ha afegit que «demanem que l'Ajuntament d'Igualada posi totes les eines i recursos econòmics que té per evitar que la crisi sanitària comporti una crisi social, laboral i econòmica a la ciutat. Estem davant de quatre crisis».