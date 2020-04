L'Ajuntament i Salut han d'intervenir per aturar un focus en una casa de monges

Al carrer dels Caputxins de Manresa, fent cantonada amb el de les Saleses, hi ha la casa de les Filles de Sant Josep, conegudes com les Germanes Josefines. Es tracta d'una congregació religiosa amb presència a Manresa des del 1884, integrada actualment per 25 monges d'edat molt avançada. El Bisbat de Vic, del qual depenen, va convertir la casa en lloc de repòs per a la comunitat. Segons ha pogut corroborar Regió7 parlant amb elles directament, de les 25 germanes, tres estan ingressades a la Clínica Sant Josep pel coronavirus, una de les quals és la superiora, la germana Cecília, i cinc més estan enllitades a la casa amb positiu de la malaltia.

Hi ha cinc germanes més que tampoc no surten de les seves habitacions però en aquest cas és perquè tenen alguna demència i no es vol que es passegin per la casa per evitar nous contagis.

Preguntat sobre la situació d'aquestes monges, que anteriorment a la crisi sanitària havien requerit suport per a la seva manutenció de la plataforma d'aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara, l'Ajuntament ha explicat que «es va detectar que algunes de les 25 monges de la comunitat tenien símptomes» que podien tenir relació amb la Covid-19, de manera que «des de l'atenció primària de Salut les van visitar i van confirmar que hi havia algunes religioses amb simptomatologia. Van determinar que calia activar suport assistencial i ho van posar en coneixement dels Serveis Socials de l'Ajuntament».



Metges Sense Fronteres

Les mateixes fonts recorden que «com que Ajuntament, Generalitat i totes les institucions treballem coordinadament i amb reunions diàries, l'Ajuntament ho va portar a la taula i es va activar el circuit de manera conjunta». El primer pas va consistir a «enviar a veure a la comunitat un equip de Metges Sense Fronteres, que treballa coordinadament amb els equips assistencials. Ells es van encarregar de comprovar l'abast de la situació i van fer un informe, conjuntament amb la Fundació Sant Andreu Salut de Manresa.

Actualment, els Serveis Socials de l'Ajuntament, amb Sant Andreu Salut i d'acord amb Càritas de Vic i el Bisbat de Vic, amb qui es va contactar perquè és de qui depèn la comunitat, presten a les monges el Servei d'Atenció a Domicili (SAD), i l'atenció primària en fa el seguiment sanitari. Dimecres, des de la Regió Sanitària a la Catalunya Central del CatSalut van preferir no donar informació sobre l'estat de salut de les germanes en considerar que es tracta de dades confidencials.



Desinfecció de la casa

A banda d'activar l'assistència dels Serveis Socials, l'Ajuntament va activar la setmana passada la «desinfecció de tota la casa», que tal com va confirmar abans-d'ahir la germana Consuelo, que va atendre la trucada de Regió7, ja s'havia portat a terme. Va explicar que «estem ben ateses» i que el bisbat hi havia portat la coordinadora d'una altra casa per fer-se'n càrrec mentre s'espera l'evolució de la superiora ingressada a la clínica. Ignorava com s'havia produït el contagi, que és molt preocupant, tenint en compte que totes tenen molts anys.

La germana Encarnita, que és infermera, assegurava per part seva que «estem molt ben ateses per l'Ajuntament i el personal que ens envia. Ens porten tot el material que necessitem. Tant elles com de part de la nostra congregació de Granollers i de Terrassa, que ens han omplert de bates, màscares i guants».

A la casa de les Filles de Sant Josep encara hi queden monges que en el seu dia van treballar a la Clínica Sant Josep i altres que hi ha traslladat el bisbat d'altres llocs, sigui per temes d'edat o perquè s'ha extingit la seva congregació.



Iniciadores de la Clínica

Les Josefines, a qui la ciutat va retre homenatge fa nou anys, van obrir el 1886 al carrer dels Caputxins un centre assistencial que el 1929 es va convertir en la Clínica Sant Josep. El 1994, quan va finalitzar el conveni amb la Seguretat Social, la clínica va iniciar una transformació fins a esdevenir centre referent de l'atenció mutual privada de la Catalunya Central. Les germanes que hi donaven servei van marxar, llevat d'algunes infermeres titulades que hi van continuar treballant fins arribar a la jubilació. Tot i plegar, però, han mantingut sempre un estret compromís de servei amb la ciutat col·laborant amb diverses entitats socials i amb la gent del barri.

Els darrers temps havien arribat algunes informacions preocupants sobre el seu benestar.