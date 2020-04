El ministre Duque diu que poden tenir un «candidat a vacuna»

El ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, ha assenyalat que encara hi ha la possibilitat que els laboratoris espanyols trobin la primera vacuna útil davant la pandèmia de l'coronavirus i creu que un laboratori de el CSIC ja té un candidat o el tindrà la setmana vinent .

A més, ha explicat que ha realitzat una visita Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) de l'CSIC i que "li va semblar" que un dels laboratoris, el de Mariano Esteban i Juan García Arraiz, té ja un candidat a vacuna o el tindrà la setmana que ve. "Em va semblar, encara que ells són molt cauts, que aquí tindríem ja un candidat a vacuna o si no el tindrem ja la setmana que ve

Així ho ha posat de manifest durant una roda telemàtica costat de la ministra d'Educació, Isabel Celaá. Duque ha recordat, però, que al món ja hi ha tres vacunes en fase 1, tot i que ha insistit que els sembla que l'espanyola serà millor. "Encara tenim una possibilitat", ha assenyalat a el temps que ha afegit que Espanya "segueix en la carrera" per trobar la vacuna.

En tot cas, ha precisat que no pensen que sigui possible obtenir una vacuna fiable i que es pugui administrar als pacients fins a l'any que ve. I aquest mateix termini l'aplica per a l'obtenció de medicaments específics contra la Covid-19.

"La ciència espanyola està avançant a molt bon ritme amb la vista posada en tractar d'ajudar el més aviat possibles", ha recalcat el ministre que també ha reconegut que en el futur caldrà treballar per estar millor preparats en matèria d'innovació tecnològica. "El país que tenen ciència aquesta molt millor preparat", ha afegit.