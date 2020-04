El nou recompte de la Generalitat dobla el nombre de morts fins a més de 7.000

Un canvi en la manera de comptar les víctimes de Covid-19 ha disparat la xifra a Catalunya. El departament de Salut fa ara el recompte amb la informació diària que faciliten les funeràries, que des del principi de la crisi situen les defuncions en 7.097, sumant les persones que han mort en centres sanitaris, en residències, en centres sociosanitaris o als seus domicilis. Hi ha prop d'un miler de víctimes que no es poden classificar en cap grup, probablement de les primeres i per manca de dades, però també se sumen perquè sí que se sap que han mort per Covid-19.

Les xifres oficials, però, les que es continuaran enviant al ministeri de Salut, són les de morts en centres sanitaris. Altres novetats que ha comportat el canvi comptable són que a partir d'ara es pot oferir el nombre de casos possibles d'infecció de coronavirus, segons la sospita clínica comunicada per qualsevol professional facultatiu, tant a residències com a fora.

Amb aquestes noves bases, les dades que havia comunicat ahir la Generalitat a l'hora de tancar edició eren els ja esmentats 7.097 casos comunicats per les funeràries, dintre dels quals 3.855 morts hospitalàries, 1.810 en residències, 62 en centres sociosanitaris i 456 en domicilis particulars. També hi ha 914 morts no classificades.



Prop de cent mil casos

Hi havia 39.375 casos confirmats -37.354 segons el Govern central-per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR). D'altra banda, hi havia un total de 55.457 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas. Les dues xifres sumen un total de 94.832 casos.

Des de l'inici de l'epidèmia un total de 2.798 persones han estat ingressades de gravetat i el darrer recompte al qual ha tingut accés aquest diari és de 1.307.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.712 són professionals sanitaris i 5.755 professionals de residències.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat 17.297 altes hospitalàries de persones diag-nosticades amb la Covid-19.

Pel que fa a les residències de gent gran, 5.229 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 7.069 són casos sospitosos.

Salut va subratllar que la font utilitzada per comptabilitzar les defuncions era la que es tenia per a situacions d'epidèmia, una eina que «no s'acaba d'ajustar» a les necessitats actuals.