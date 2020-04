Nou repunt de morts per coronavirus a Espanya, amb 585 defuncions en 24 hores

Espanya suma 585 morts i 5.252 nous contagis en les últimes 24 hores, segons el Ministeri de Sanitat. Les últimes dades facilitades pel Ministeri mostren un important decalatge en el total acumulat de defuncions i el de curats, que atribueixen a ajustos en la metodologia que han obligat a modificar les sèries històriques. A la pràctica, implica que tot i l'increment de més 500 morts en un dia, la xifra total passi dels 19.130 d'aquest dijous als 19.478 d'aquest divendres (348 més). El mateix passa amb les altes. Segons el Ministeri, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 3.502 però el total baixa respecte ahir passant dels 74.797 als 72.963.

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, ha explicat que han tingut un "problema" amb una comunitat autònoma –que no ha concretat- de la qual obtenien informació per dues "fonts" i que algunes "no tenien la consistència que pretenem donar a les sèries de dades". "Estem començant a demanar informació més detallada a les comunitats per adaptar-los i que mesurin el mateix que en dies anteriors", ha dit.

Unificació del sistema de recompte dels morts



Davant de la polèmica pel nou recompte dels morts per coronavirus que havia implementat la Generalitat de Catalunya, el Govern central ha modificat el procediment de notificació de la informació epidemiològica que les comunitats autònomes han de remetre al Ministeri de Sanitat i que ha d'incloure el nombre total de morts en cadascuna des del 31 de gener. A Catalunya, per exemple, el nou recompte de la Generalitat va doblar ahir el nombre de morts fins a més de 7.000.

La nova instrucció, que publica aquest divendres al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), afecta les taules de dades corresponents a la informació epidemiològica i a la contractació dels recursos humans i pretén assegurar l'eficàcia en la gestió de la crisi provocada pel coronavirus.

D'acord amb l'ordre, les comunitats hauran de remetre entre les 20.00 i les 21.00 hores el total de morts per Covid-19 des del 31 de gener, així com els casos acumulats confirmats des d'aquesta mateixa data mitjançant prova diagnòstica (PCR o test ràpid d'anticossos) incloent-hi simptomàtics i asimptomàtics.

També el nombre de persones amb símptomes i sense símptomes en el moment de la prova i les que han ingressat en centres hospitalaris o altres centres habilitats per a l'atenció de pacients, incloent-hi les unitats de cures intensives (uci).

Casos confirmats i altes

Així mateix, les comunitats hauran d'informar dels casos confirmats ingressats en aquestes unitats, de les altes tant hospitalàries com domiciliàries i les confirmacions diagnòstiques que s'hagin realitzat únicament mitjançant test d'anticòs (sense PCR o amb aquesta negativa).

Aquesta categoria inclouria també les infeccions ja resoltes en el moment de la notificació, precisa l'ordre, que obliga, a més, tots els centres hospitalaris públics i privats amb llits d'uci, reanimació o recuperació postanestèsia que atenguin casos de Covid-19 a comunicar el nombre total de llits que tenen en unitats crítiques amb i sense respirador i el d'ingressos en hospitalització convencional.