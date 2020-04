Olesa posa l'oficina d'habitatge a l'abast de qui no pugui pagar el pis

L'Oficina Local d'Habitatge (OLH) de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha mantingut l'assessorament telemàtic durant tot l'estat d'alarma per la crisi sanitària del coronavirus per atendre famílies que tenen problemes per pagar lloguers o hipoteques. Els veïns d'Olesa es poden adreçar al 93 778 00 50 extensió 4340, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 18.00 h.

El Govern de la Generalitat ha anunciat una moratòria de pagament en el lloguer dels pisos gestionats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a partir d'aquest mes d'abril. Les rendes no satisfetes mentre duri la moratòria es facturaran de manera prorratejada durant 12 mesos, en els successius rebuts mensuals una vegada acabada la situació d'excepcionalitat. En el cas de les persones que viuen de lloguer en un habitatge municipal, una setantena de famílies, l'Ajuntament ja ha contactat amb totes per conèixer situacions de vulnerabilitat per al pagament de la renda mensual.