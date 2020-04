La residència d'urgència de Manresa obre amb 23 places i un espai per a desinfecció

El primer que trobaran les persones que entrin a l'antiga residència Catalunya de Manresa, tancada el 2018 i que ara s'ha reobert per la pandèmia, serà un espai de desinfecció on s'hauran de treure la roba i posar-se uns equips de protecció per entrar. Metges Sense Fronteres ha fet l'assessorament per garantir que quan hi hagi avis, que hi entraran un cop garantit que no tenen la malaltia, cap dels professionals que els atendran els pugui infectar. Consta de 23 places i avui podria ser que ja hi entressin els dos primers residents, que seran de Manresa i el Bages i que decidirà el departament de Salut.

La regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Homs, i el tècnic municipal de salut pública Ramon Martín, que treballarà a la residència amb personal del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD) de Sant Andreu contractat per l'Ajuntament, van mostrar, ahir al matí, als mitjans les instal·lacions que ocupen una part del centre cívic Selves i Carner i, sobretot, la novetat: l'espai de desinfecció, que a la tarda es va desinfectar per últim cop abans de començar a funcionar.

Homs va explicar que, pensant en les residències i en la vulnerabilitat de la població que hi viu, «necessitàvem disposar de dos espais a la ciutat que també poguessin tenir cobertura comarcal; un per a Covid-19 positius i un altre per a negatius». El primer és la residència Sant Andreu, perquè les habitacions estan medicalitzades, «i vam pensar que aquest [l'antiga residència Catalunya] era un espai important que podíem posar a disposició del departament de Salut per aconseguir que persones que són Covid-19 negatiu de residències on hi ha un focus important de Covid-19 positiu hi poguessin venir».



Diversos focus

Tot i afirmar que «la situació està més o menys controlada», Homs va admetre que, actualment, a Manresa hi ha diverses residències amb focus de Covid-19 que no tenen prou espai per separar-los de la resta, a banda de les que tenen manca de personal perquè està de baixa. L'equip interdisciplinari creat a l'inici de la crisi per fer-hi front (on hi ha el CatSalut, Althaia, Sant Andreu, el Consell Comarcal, l'Ajuntament, Salut Pública i Metges Sense Fronteres) el que fa és identificar les persones que són positives i les que no tenen símptomes fer-los la prova, «i si donen negatiu estaran preparats per venir aquí». També s'han fet proves als professionals que hi treballaran. A la residència no hi haurà espais comuns i els residents estaran a les seves habitacions confinats. El càtering arribarà de Sant Andreu –es mantindrà calent amb un aparell del menjador de l'escola Serra i Hunter– i una de les 23 places estarà lliure per si calgués aïllar algú.

Sobre l'assessorament de Metges Sense Fronteres, Martín comentava que «ens han ajudat a dissenyar els circuits per garantir al màxim que la gent que venim de l'exterior no acabem infectant els residents que hi hagi. El tema principal són les carpes [situades abans d'entrar a la residència, en una terrassa exterior] per fer-hi uns vestidors que permetin que tothom que ingressi a la residència» hi deixi la roba de carrer i es posi la indumentària de protecció, «per fer-ho en les condicions més asèptiques possible». També els han ajudat a protocol·litzar els temes de confinament i l'actuació en el cas que alguna persona mostrés símptomes.