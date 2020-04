Sant Fruitós dedicarà un monument a les víctimes de la Covid-19 i als col·lectius que lluiten per fer-hi front

Sant Fruitós de Bages construirà un monument dedicat a tots els santfruitosencs i santfuitosenques que han perdut la vida com a conseqüència de la Covid-19, i també a totes aquelles persones i col·lectius del municipi que estan treballant per fer-hi front, des dels sanitaris fins a membres de protecció civil o dels serveis socials, entitats, empreses, voluntaris i persones a títol individual. Que se sàpiga, fins ara el de Sant Fruitós de Bages és el primer ajuntament que fa pública una iniciativa com aquesta.

De moment és només una proposta que ha llançat l'equip de govern de GfP, però que plantejarà i farà extensiva a la resta de grups municipals per tal de consensuar com ha de ser aquest monument i on es podria instal·lar, sense que fins ara s'hagi fet pública cap possible ubicació. Pel que fa al memorial, d'entrada, l'equip de govern planteja una proposta que permeti recordar amb nom i cognom les víctimes mortals per Covid-19 (de les quals l'Ajuntament encara no disposa de dades oficials), i també posar en valor la tasca dels diversos col·lectius i persones que fan front a la malaltia, en aquest cas sense identificar, però amb algun tipus de menció genèrica «perquè aquests herois tampoc no quedin en l'oblit».

Vals de 60 euros per gastar a casa

Per altra banda, l'Ajuntament de Sant Fruitós preveu repartir el juny vals de compra per valor de 60 euros a totes les famílies del municipi perquè siguin utilitzats en el comerç local. Es calcula que tot plegat sumarà uns 230.000 euros d'un ajut universal que rebran unes 3.500 unitats familiars.

És una de les principals mesures impulsades pel govern municipal en el marc del Pla de Reactivació Econòmica del municipi, al qual es destinaran 700.000?euros. Entre altres coses, també preveu ajuts individualitzats d'entre 200 i 500 euros per a treballadors del municipi afectats per un ERTO, o que es trobin a l'atur posteriorment al 13 de març, i per als autònoms que no hagin pogut desenvolupar la seva activitat professional. La mesura podria beneficiar unes 1.550 persones