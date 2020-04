Trump amenaça de suspendre el Congrés per nomenar càrrecs a dit

El president dels Estats Units, Donald Trump, va encetar ahir una nova polèmica. El president americà va amenaçar de suspendre les dues cambres del Capitoli per poder forçar el nomenament de càrrecs als quals els demòcrates s'oposen, eludint la preceptiva aprovació del Senat. Trump acusa el Congrés «d'obstruir» la seva competència de nomenar jutges i altres càrrecs en continuar celebrant les sessions proforma. «Si no podem actuar per nomenar la gent que necessitem, ara especialment per la pandèmia, faré una cosa que preferiria no fer».

Es tracta d'un poder constitucional que cap president nord-americà ha fet servir mai. Segons la carta magna, «en ocasions extraordinàries» el president pot «suspendre les dues cambres, o alguna d'elles, en cas de desacord entre elles pel que fa al moment de la suspensió».

Per fer-ho Trump, per tant, el Senat i la Cambra de Representants, de majoria republicana el primer i demòcrata la segona, haurien d'estar en desacord sobre els terminis de la suspensió.