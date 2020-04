El túnel del Cadí registra augments de fins al 43% respecte a la setmana passada

El repunt del trànsit en unes car-reteres que fa quatre dies estaven semidesertes és constatable per als qui hi han seguit circulant diàriament. I els registres oficials ratifiquen les percepcions. Segons dades facilitades pel Servei Català de Trànsit en dues de les vies de la Catalunya Central, aquesta setmana hi ha hagut augments de circulació que oscil·len entre el 23% i el 43% en relació amb un mateix dia de la setmana passada, quan encara s'estava en període de màxima restricció, però també hi ha lleugers increments en relació amb tres setmanes enrere, quan el grau de contenció decretat era el mateix que ara.

Una de les vies on, per exemple, es percep perfectament aquest retorn a la carretera des d'aquest dimarts, quan una part de la població va poder tornar a treballar, és la C-55. En aquest cas concret, però, el Servei Català de Trànsit no disposa de registres. De les vies de casa nostra, disposa de dades de dues vies: la C-16 al peatge del túnel del Cadí, i l'eix Transversal (C-25) en el tram entre Manresa i Vic. En el primer cas és on s'ha produït una variació més important aquesta setmana en termes relatius. En concret, dimarts es va registrar, en direcció a Puigcerdà, un increment del trànsit del 43,6% en comparació del que hi va circular dimarts de la setmana passada, en ple confinament màxim. En sentit Barcelona, en canvi, hi ha hagut també un augment, però clarament inferior, del 22,4%.

En aquest cas són també especialment significatius els increments amb relació al dimarts 24 de març, quan la situació de restricció era la mateixa que l'actual. En sentit Puigcerdà, l'increment de trànsit d'aquest dimarts ha estat del 21,6%, i en sentit Barcelona, del 10,5%.

En el cas de l'eix Transversal entre Manresa i Vic, també amb dades d'aquest dimarts (14 d'abril), en sentit Girona s'ha registrat un increment del 30,4% respecte a dimarts de la setmana passada (llavors amb confinament màxim), i de l'1% amb relació al dimarts 24 de març, quan la situació era la mateixa que l'actual. Respecte a l'última referència abans de l'estat d'alarma (per tant, amb situació de plena normalitat), aquest dimarts circulava el 60,6% menys de trànsit. Al mateix tram de l'eix Transversal, però en sentit Lleida, aquest dimarts hi ha hagut un augment del 24,1% respecte al de la setmana passada.