La UE i el Regne Unit negociaran telemàticament la seva relació

La Unió Europea (UE) i el Regne Unit celebraran per videoconferència les rondes negociadores sobre la seva relació després del brexit durant els mesos d'abril, maig i juny, a causa de les dificultats per mantenir reunions presencials i realitzar viatges per la pandèmia del coronavirus. En un comunicat conjunt, la UE i el Regne Unit va informar ahir que les tres pròximes tandes de converses duraran una setmana cadascuna i tindran lloc de forma virtual.

La primera de les converses començarà dilluns vinent, la segona serà l'11 de maig i la tercera es posarà en marxa el primer de juny. Les agendes de cadascuna es publicaran «en el moment oportú», segons van apuntar Londres i Brussel·les.

L'anunci de les noves dates es va realitzar després que el negociador del club comunitari per a la relació amb el Regne Unit, Michel Barnier, i el seu equivalent en el bàndol britànic, David Frost, es reunissin per videoconferència.