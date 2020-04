Wuhan revisa les seves xifres de Covid-19, amb 1.290 morts més

Les autoritats de la ciutat de Wuhan, origen de la pandèmia del nou coronavirus, han revisat a l'alça aquest divendres les seves xifres de la Covid-19, i han registrat 1.290 noves víctimes mortals i 325 nous casos. Amb aquestes noves xifres, Wuhan, capital de la província central de Hubei, registra 50.333 casos positius i 3.869 morts.

L'autoritat sanitària de Wuhan ha explicat que aquest augment s'ha degut a diversos factors, entre els quals el gran nombre de defuncions que s'han produït fora dels hospitals i centres mèdics, per la qual cosa no s'ha tingut constància oficial fins ara.

Al seu torn, han afirmat que davant l'immens nombre de casos, molts dels informes i altres documents que registraven les morts no eren tramitades a temps, cosa que se suma al fet que nombrosos centres i altres institucions de salut –públiques, nacionals, provincials, locals, privades i improvisades– no estaven vinculats a la xarxa d'informació epidèmica del país, per la qual cosa no van poder informar-ne a temps.

Un petit repunt a la resta del país



Quant a la resta del país, i sense tenir en compte la revisió a l'alça de Wuhan, el Ministeri de Salut de la Xina ha informat aquest divendres que s'han confirmat 15 nous casos de coronavirus importats i onze de transmissió local, repartits entre les províncies de Canton, Heilongjiang, Shandong i Liaoning, un petit repunt quant a les xifres proporcionades aquests últims dies.

En l'últim balanç ofert per les autoritats sanitàries, el nombre de positius és fins ara de 82.367, mentre que 77.944 han aconseguit l'alta mèdica, després dels 52 pacients que s'han recuperat aquest dijous. D'altra banda, la xifra de casos greus s'ha reduït fins als 89.

La xifra de morts a la Xina es manté en 3.342, després que aquest dijous no s'hagin registrat víctimes mortals, segons l'últim balanç de les autoritats, en el qual no s'ha explicat amb l'avenç a l'alça publicat per les autoritats de Wuhan.

El nombre de casos importats ha augmentat fins a 1.549. Al seu torn, 670 persones que han arribat a la Xina des de l'estranger amb la malaltia ja han aconseguit l'alta. No obstant, malgrat un lleuger descens, 898 més continuen el seu tractament, mentre que 45 es troben en estat greu.

Finalment, Hong Kong ha registrat 1.017 casos positius, entre els quals hi ha quatre de morts, i Macau ha presentat 45 contagis. En total, 485 pacients han sigut donats d'alta a Hong Kong i 16 a Macau després de superar el Covid-19.