Budó lliga els Pactes de la Moncloa a l'autodeterminació

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va apuntar ahir que plantejaran la reivindicació de l'autodeterminació al marc de les converses per als nous pactes de la Moncloa, que creu que no han de servir per a una «reconstrucció nacional» d'Espanya ni per «blanquejar el règim del 78».

A la roda de premsa posterior diària i telemàtica del Govern per avaluar la situació de la pandèmia de la Covid-19, Budó es va referir a la ronda de contactes que el president del Govern central, Pedro Sánchez, porta a terme primer amb partits i posteriorment amb comunitats autònomes per arribar a un acord de «reconstrucció». «Si anem a un acord que busqui democratitzar l'Estat i no blanquejar el règim del 78 i, per tant, si anem a buscar uns pactes als quals Catalunya pugui reclamar també el seu dret a l'autodeterminació, allà estarem», va afirmar la consellera de Presidència.

La portaveu del Govern va reclamar que aquests pactes condueixin «a un model de justícia social que no retalli els drets dels treballadors» i que tampoc «recentralitzi competències».

Preguntada per si no resulta contraproduent posar sobre la taula un assumpte conflictiu com el dret a decidir que no té relació amb el coronavirus, Budó es va reafirmar en la reivindicació de l'autodeterminació perquè volen «poder gestionar qualsevol crisi amb el màxim de competències i eines que pot donar un Estat» català. «Per això, a hores d'ara parlem també d'autodeterminació», va postil·lar la consellera, que en canvi va demanar al Govern central que aquests nous Pactes de la Moncloa es circumscriguin a una «reconstrucció econòmica i social» i no a una «reconstrucció nacional» d'Espanya.

La portaveu de la Generalitat va jutjar que la solució a hores d'ara no passa per «enfortir» l'Estat de les autonomies: «Som un govern independentista que estem per l'autodeterminació perquè en una crisi com la que vivim a hores d'ara no hàgim d'anar a remolc d'un Estat que va lent», va remarcar.

Budó va recordar que l'autodeterminació és una reivindicació que el Govern de JxCat i ERC ja demanava abans de l'esclat de la crisi sanitària i que, si bé ha pogut quedar «aparcada» pel coronavirus, s'haurà de «reactivar quan sigui el moment», en el marc de la taula de diàleg entre Govern i Generalitat.