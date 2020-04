Catalunya registra 92.148 ERTO fins aquest dissabte i el nombre de treballadors afectats ja és de 676.919

Catalunya suma 92.148 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la pandèmia de la covid-19 i el nombre d'afectats arriba ja als 676.919. En les últimes 24 hores, i segons dades del Departament de Treball, 536 empreses han presentat expedients, que involucren 4.006 treballadors. Els ERTO per força major segueixen sent una àmplia majoria (94,7%) i afecten el 87,2% dels treballadors. Per demarcacions, a les comarques de Lleida hi ha ja 5.147 expedients i 29.018 persones afectades; a les gironines, 10.394 ERTO i 65.549 treballadors; al Camp de Tarragona, 7.337 expedients i 41.800 persones afectades; 2.219 expedients i 9.067 persones afectades a les Terres de l'Ebre; i, a Barcelona, 67.051 ERTO i 531.485 empleats.

Si s'analitzen les dades per activitat econòmica, el sector més castigat de llarg per la crisi del covid-19 és el sector serveis, que suma ja 75.429 expedients (485.231 persones afectades). Molt lluny se situen la indústria, amb més de 7.500 ERTO presentats i 128.451 treballadors afectats, i la construcció, amb 7.400 expedients i més de 40.000 treballadors perjudicats. Més enrere queda el sector agrícola, amb 673 expedients i 3.872 treballadors afectats. Encara hi ha un darrer grup d'activitat "sense especificar", que suma en total un miler llarg d'expedients i més de 15.000 persones afectades.

Per divisió econòmica, els serveis de menjar i begudes són els més afectats, amb 18.712 expedients i 107.237 persones afectades, seguit del comerç al detall, amb 12.283 expedients i 55.125 persones afectades.

Territorialment, i més enllà de les demarcacions, les comarques més afectades són també les més industrialitzades, encapçalades pel Barcelonès (30.349 expedients i 230.962 treballadors), el Vallès Occidental (9.820 expedients i 86.540 persones afectades) i el Baix Llobregat (8.649 expedients i 91.505 persones afectades).

En conjunt, les dades mostren que el degoteig d'expedients continua però amb uns increments inferiors als registrats durant les primeres setmanes de l'estat d'alarma.