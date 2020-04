Denuncien l'home que va pintar «rata contagiosa» al cotxe d'una ginecòloga

Els Mossos d'Esquadra van identificar i denunciar ahir per danys, amb l'agreujant d'un delicte d'odi, l'home que suposadament va pintar dimarts les paraules «rata contagiosa» al cotxe particular d'una ginecòloga de Barcelona, en plena pandèmia pel coronavirus. Segons van informar fonts policials, es tracta d'un home de nacionalitat espanyola que ha estat identificat com l'autor de les pintades al vehicle de la doctora, especialista en ginecologia, Siviana Bonino, que dimecres passat, 15 d'abril, va anunciar que havia denunciat aquest cas davant els Mossos d'Esquadra. Segons la doctora, dimarts passat es dirigia a la seva feina quan en baixar a l'aparcament del seu edifici de veïns es va trobar amb la pintada en un lateral del seu vehicle, al qual també havien punxat dues rodes.

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) va condemnar dimecres «enèrgicament» la pintada.