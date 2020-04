El Govern català adverteix que les sortides s'hauran de fer amb mesures higièniques

La Generalitat adverteix que les sortides s'haurien de fer amb mesures higièniques i de precaució, com l'ús de mascareta a partir d'una certa edat (primer es parlava a partir dels tres anys però Budó no va voler fixar de moment límits), i el manteniment de la distància de seguretat amb les altres persones del carrer. Buch també va parlar de la necessitat d'extremar la permanent higiene personal. Si el comitè tècnic del pla d'emergències Procicat ho avala, després caldria obtenir el vistiplau del Govern central. Que els menors puguin sortir al carrer és una mesura llargament reclamada per diversos sectors, fins i tot l'Associació Espanyola de Pediatria, sempre que es faci amb seguretat i es donin les condicions, la principal, que la pandèmia comenci a estar sota control.

La consellera de Sanitat, Alba Vergés, havia precisat que per als menors d'entre 3 i 12 anys d'edat seria necessària una mascareta, encara que sigui domèstica, però no els guants, si bé Budó va puntualitzar que faran cas dels «criteris sanitaris» que s'acordin, si així es decideix, per al conjunt d'Espanya. En els casos de famílies amb més d'un fill petit, els menors podrien sortir junts, sempre sota supervisió d'un dels seus progenitors, almenys fins als 12 anys.