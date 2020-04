El Govern central vol desconfinar la mainada sota precaució «estricta»

Ahir al matí, tot i que la decisió està en mans de l'Estat, la Generalitat proposava que els nens puguin sortir un altre cop al carrer, que teòricament no trepitgen des que es va decretar l'estat d'alarma i el confinament el 14 de març, a final de mes.

Explicava el Govern català que treballa en una mesura que es podria entendre com la que obriria el llarg procés de desconfinament que hi haurà durant les properes setmanes (o mesos).

L'anunci el va fer el conseller d'Interior, Miquel Buch, en la roda de premsa telemàtica que fa cada migdia al costat d'altres membres del Govern, confirmant el que ja des de primera hora del matí s'havia filtrat a mitjans com l'emissora Rac1.

Al vespre, la Moncloa posava els punts sobre les is, qualificava l'anunci de la Generalitat de maniobra de màrqueting i precisava que el Govern central ultima un pla de desescalada per tal que els nens puguin sortir al carrer sota estrictes mesures de precaució que anunciarà al llarg dels propers dies, segons El Periódico. L'anunci vincularà Catalunya, perquè la Generalitat, recorden des de Madrid, no té les competències per implantar el projecte anunciat unilateralment i que es portarà a debat avui al comitè tècnic d'emergències de la Generalitat. Seria una sortida de casa «limitada en el temps» i per «franges horàries» dels menors, després de més de trenta dies de confinament per la crisi de salut del coronavirus, des que el 13 de març van tancar les escoles precipitadament. Si el president, Quim Torra, aplica les mesures, violarà l'estat d'alarma, recorden des de la Moncloa.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, també defensa prendre una mesura com aquesta a partir del 26 d'abril, quan s'acaba l'actual pròr-roga d'un estat d'alarma que amb tota probabilitat es reactivarà fins a mitjan maig.

Miquel Buch, fins ara gran defensor del confinament total, i molt crític amb la decisió del Govern central de permetre aquesta setmana el retorn a la feina dels treballadors no essencials, creu ara que en pocs dies podria ser «assenyat» que els nens surtin al carrer.

De la qüestió també en va parlar la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, que va matisar que estan treballant perquè les sortides, si Madrid les autoritza, siguin efectives «en els pròxims dies», i va afegir que podrien consistir, per exemple, en què els menors puguin sortir per fer una passejada d'una hora, sempre prop de casa.