Els hospitals de Manresa tenen 328 ingressats per coronavirus

Als hospitals de Manresa, els centres de la Fundació Althaia i a Sant Andreu, hi havia ahir 328 persones ingressades per coronavirus.

A Sant Andreu els ingressos han augmentat els últims dies, mentre que a Althaia han baixat a nivells de mitjan aquest mes. A Sant Andreu hi va haver 2 defuncions per la Covid-19 i no n'hi va haver cap a Althaia. Això fa que les darreres setmanes es comptabilitzin 145 traspassos: 125 a Althaia i 20 a Sant Andreu.

A l'Hospital de Sant Andreu hi havia ahir 138 persones ingressades a les diferents unitats d'aïllament del centre, davant les 132 de dijous. 8 d'aquests persones són ingressos nous d'aquest divendres mateix. 4 són persones derivades de la residència de Bagà, 2 són pacients derivats de la Fundació Althaia i 2 més de la residència de Sant Andreu. Es va haver de lamentar la mort de dues persones, i no es va donar cap alta a domicili.

A la Fundació Althaia hi havia ahir 190 persones ingressades amb el coronavirus confirmat. És la xifra més baixa de les últimes setmanes. No hi va haver cap defunció i el nombre acumulat d'altes era 672, 31 més que no pas el dia anterior. A Althaia hi ha 102 professionals confinats, dels quals 91 han donat positiu.

A l'Hospital de Sant Andreu n'hi ha 40 que són positius i 3 de confinats a l'espera del resultat.



41 ingressats a Berga

Un total de 41 persones estan ingressades a l'Hospital de Sant Bernabé de Berga per coronavirus. Segons va informar el centre sanitari, en les últimes hores no s'havia hagut de lamentar cap defunció. L'hospital berguedà ha registrat 30 morts.