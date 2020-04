Les farmàcies començaran a repartir 1,5 milions de mascaretes a partir de dilluns

Les farmàcies començaran a repartir dilluns que ve 1,5 milions de mascaretes que el Govern ha comprat per a la ciutadania i dijous està prevista l'arribada de dos milions més. Així ho ha explicat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en roda de premsa. Budó ha fet una crida perquè els col·lectius vulnerables no surtin de casa per anar a buscar mascaretes a les farmàcies i ha recomanat que demanin a familiars o veïns que les vagin a buscar per a ells. Se'n donaran dues per persona i la primera serà gratuïta però es demana que primer se'n agafi només una. Budó ha garantit que "tothom tindrà la seva mascareta" i ha remarcat que és importat que qui vagi a la farmàcia a buscar-ne és perquè realment la necessita.

Pel que fa a les dades policials de les últimes hores, el conseller de l'Interior, Miquel Buch, ha detallat que s'han produït 13 detencions i que s'han aixecat actes a 2.604 persones. En total, s'han identificat 9.178 persones i 9.602 vehicles. Així mateix, Buch ha explicat que s'ha detectat una nova modalitat de delinqüència que consisteix en el fet que el presumpte traficant de substàncies estupefaents contracta un vehicle amb xofer per transportar-les. I davant d'aquesta situació, els Mossos s'han posat en contacte amb plataformes de missatgeria per incrementar la seguretat.

Sobre el trànsit, es mantenen les dades similars als altres dissabtes de confinament amb una reducció a la sortida de l'àrea metropolitana del 85,7% i del 81,88% a l'entrada.