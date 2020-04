Salut afirma que Catalunya va arribar al pic de casos positius el dia 8 d'abril

El departament de Salut de la Generalitat va assegurar ahir que Catalunya va arribar al pic de casos positius de coronavirus el dia 8 d'abril i al pic d'hospitalitzacions el dia 11 d'abril.

Així ho va explicar la consellera de Salut, Alba Vergés, que va assegurar que l'evolució en termes generals és positiva, tot i que el nombre de casos diaris continua sent «elevat».

En aquest sentit, va advertir que, tot i haver arribat al pic, el risc que hi hagi un rebrot és «alt».

Pel que fa a la situació de les hospitalitzacions i de l'ús de les Unitats de Cures Intensives (UCI), Vergés va advertir que la seva disminució és «molt lenta», ja que l'estada a les UCI són d'entre 20 i 21 dies

A l'hora de tancar edició les darreres dades fetes públiques pel departament de Salut eren que a Catalunya hi havia hagut un total de 39.736 casos positius de coronavirus confirmats (mentre que el ministeri de Sanitat afirma que en són 38.316) per una prova diagnòstica (test ràpid o PCR), dels quals 3.064 corresponien a la Catalunya Central; Alt Pirineu i Aran, 277; Barcelona, 28.964; Camp de Tarragona, 1.638; Girona, 3.323; Lleida, 1.410; Terres de l'Ebre, 180; i no classificats, 880.

D'altra banda, hi ha un total de 59.195 casos possibles d'infecció de coronavirus. Són persones que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.



328 morts a la Catalunya Central

Del total de casos acumulats, fins ara han mort en un centre hospitalari, positives de la Covid-19 o bé com a sospitoses, 4.056 persones.

D'aquest total, 328 són de la Catalunya Central; Alt Pirineu i Aran, 22; Barcelona, 3.332; Camp de Tarragona, 104; Girona, 202; Lleida, 62 i Terres de l'Ebre, 6.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, 2.886 persones han estat ingressades de gravetat; actualment en són 1.267. A més, del nombre total de positius, 5.966 són professionals sanitaris.

S'han comptabilitzat 18.724 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



5.616 positius en residències

Pel que fa a les residències de gent gran, un total de 5.616 persones han estat confirmades com a positives de coronavirus i 7.146 són casos sospitosos.

De les 5.616 persones de les residències de gent gran que han donat positiu de Covid-19, la xifra es desglossa per regions de la següent manera: Catalunya Central, 420; Alt Pirineu i Aran, 61; Barcelona, 4.052; Camp de Tarragona, 228; Girona, 501; Lleida, 288; Terres de l'Ebre, 10; i no classificats, 56.

Segons la informació declarada per les funeràries, un total de 7.576 persones han mort víctimes del coronavirus. D'aquestes, 2.015 han mort en una residència, 84 en un centre sociosanitari i 478 al domicili. Els casos restants són morts en hospitals o casos no classificables per manca d'informació.

De les 2.015 persones que han mort a residències amb positiu de la Covid-19 o sospitosos, per regions sanitàries, la xifra es desglossa de la següent manera: Catalunya Central, 237; Alt Pirineu i Aran, 3; Barcelona, 1.621; Camp de Tarragona, 60; Girona, 82; Lleida, 9 i Terres de l'Ebre, 3.



Ball de xifres

Segons va informar ahir el ministeri de Sanitat, Espanya havia sumat 585 morts i 5.252 nous contagis en les anteriors vint-i-quatre hores.

Les últimes dades facilitades pel ministeri mostren un important decalatge en el total acumulat de defuncions i el de curats, que atribueixen a ajustos en la metodologia que han obligat a modificar les sèries històriques.

A la pràctica, implica que, tot i l'increment de més 500 morts en un dia, la xifra total passi dels 19.130 de dijous als 19.478 de divendres (348 més). El mateix passa amb les altes. Segons el ministeri, en les últimes 24 hores n'hi ha hagut 3.502 però el total baixa respecte al dia anterior i passa dels 74.797 als 72.963.

El director del Centre de Coordinació d'Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón, va explicar que han tingut un «problema» amb una comunitat autònoma –que no va concretar- de la qual obtenien informació per dues fonts i que algunes «no tenien la consistència que pretenem donar a les sèries de dades». «Estem començant a demanar informació més detallada a les comunitats perquè mesurin el mateix que en dies anteriors», va dir.