Sánchez anuncia una nova pròrroga de l'estat d'alarma, fins el 9 de maig

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que traslladarà demà als presidents autonòmics la voluntat d'estendre l'estat d'alarma quinze dies més, fins el 9 de maig inclòs.

En compareixença de premsa, Sánchez també ha avançat que en la Conferència de Presidents de diumenge avançarà als líders territorials el propòsit de l'Executiu d'alleujar el confinament dels menors a partir del 27 d'abril.

Malgrat els progressos aconseguits, Sánchez ha admès que no es pot passar "a la fase dos, a la desescalada" perquè els èxits són "insuficients però sobretot fràgils, i no els podem posar en risc amb decisions precipitades".

No obstant, ha comentat que la nova pròrroga de l'estat d'alarma no serà com les anteriors: "Estarem en diferents estats d'alarma. Els progressos d'aquestes cinc setmanes ens permeten prendre decisions i albirar aquestes decisions", ha dit.

També ha assegurat que el 42 per cent dels diagnosticats ja han superat la Covid-19, una de les taxes més elevades dels països afectats.