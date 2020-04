El desconfinament podria ser asimètric per territoris

El president de Govern, Pedro Sánchez, va afirmar que la desescalada del confinament no ha de ser homogènia a tot l'Estat, ni per comunitats autònomes ni per províncies i que si es veuen retrocessos en algunes zones es reaccionarà «en termes negatius, però també positius».

En aquest sentit, va explicar que hi haurà diferents respostes depenent de les característiques de cada territori: «La desescalada no ha de ser homogènia. Les realitats són diferents», va indicar en la seva roda de premsa a la Moncloa ahir al vespre.

«Si veiem que la pandèmia està controlada en un territori podem anar més de pressa», va subratllar el cap de l'executiu espanyol.

Sánchez va indicar que va ser «un encert» que la resposta a l'estat d'alarma fos homogènia i uniforme al conjunt de l'Estat espa-nyol. «Ho vam fer amb màxims nivells d'exigència per tallar la pandèmia als territoris on més fort atacava. Altres territoris que no tenien una extensió del virus tan pronunciada avui es veuen beneficiats», va assegurar el president espanyol.

«Això vol dir que a la desescalada hi hem de donar una resposta homogènia? Jo crec que no. Podrem donar-la diferent, asimètrica. No té per què ser per comunitats, ni tan sols per províncies», va afirmar Pedro Sánchez durant la roda de premsa.

A més a més, al llarg de la seva intervenció el president espanyol va recordar que les decisions que es prenguin per tal d'anar aixecant el confinament actual no seran «definitives». «Si veiem retrocessos en municipis o territoris, ho revisarem i hi reaccionarem», va afirmar.

Així mateix, el cap de l'executiu estatal va assenyalar que vol escoltar el parer dels responsables autonòmics en una nova trobada de presidents i presidentes, que és previst que es porti a terme al llarg del dia d'avui.