Elaboradors de l'Alt Pirineu comercialitzen els seus productes conjuntament

Productors agroalimentaris, administració i entitats de l'Alt Pirineu i Aran han sumat esforços per fer front a les conseqüències econòmiques que l'emergència sanitària de la Covid-19 ja està provocant en el sector. Han constituït el Grup de treball de Producte Local de l'Alt Pirineu i Aran, un fòrum permanent per dissenyar l'estratègia comuna per incentivar el consum en aquest context.

Neix com a resposta a la necessitat de buscar nous canals de comercialització per arribar al consumidor final i facilitar que la població local no hagi de moure's de casa i pugui continuar consumint productes de proximitat. Fonts del departament de Territori i Sostenibilitat, han explicat que la creació d'aquest grup de treball està motivada per «facilitar a les empreses productores i artesanes s'organitzin per fer comandes i lliuraments en punts específics o enviar-les a domicili, davant la important davallada de la demanda, pel tancament de bars i restaurants, fires i mercats». La producció agroalimentària és una peça clau de l'economia de l'Alt Pirineu i Aran i una de les que millor defineix la seva identitat vinculada a la pagesia de muntanya.