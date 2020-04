Els Mossos requisen un centenar d'ampolles de gel que es venien de forma fraudulenta per la Covid-19

Els Mossos d'Esquadra han denunciat al responsable d'un comerç de l'Hospitalet de Llobregat que estava venent ampolles de gel fent-les passar per hidrogels de neteja cutània, contra la covid-19. En el marc de l'operatiu s'han comissat un total de 111 ampolles. Segons ha explicat l'inspector Òscar Fernàndez, sotscap de l'ABP de l'Hospitalet, va ser un veí qui els va donar l'alerta. El passat dia 15, els agents es van desplaçar a la botiga, ubicada en el barri de la Torrassa, i van corroborar que s'estava venent el gel "de manera enganyosa". Se'l denominava "hidroalcohòlic i higienitzant", quan en realitat és un producte de neteja però només per a superfícies.

L'empresa que fabrica aquesta marca de gel no pot fabricar productes cosmètics d'ús directe sobre la pell. El producte s'estava venent a la botiga a un preu que oscil·lava entre l'1 i els 3 euros, segons la mida del dispensador adquirit.

El responsable del comerç al qual se li van comissar els gels ha estat denunciat pels agents. La comercialització d'aquests productes als quals se li atribueixen propietats que no tenen, explica el cos policial en un comunicat, té repercussions en l'àmbit administratiu, competència del Departament de Salut. En el mateix, text, afegeixen, al propietari del comerç se'l podria acabar investigant per un delicte penal per publicitat enganyosa i, si l'ús és perjudicial per a la salut, podria tractar-se d'un altre delicte, contra la salut pública.

Es tracta de la segona vegada que els Mossos requisen ampolles d'aquesta marca de gel per vendre's de forma fraudulenta. El 23 de març van comissar una altra partida d'aquest gel a Terrassa. Arran dels fets, el cos ha iniciat una investigació sobre la venda d'aquest producte, en una conjuntura sensible de pandèmia sanitària.