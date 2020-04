Espanya registra 410 nous morts per coronavirus i 4.218 infectats més

Espanya ha registrat 410 nous morts per coronavirus en les últimes 24 hores i 4.218 infectats més, segons dades del Ministeri de Sanitat. Es tracta d'una xifra inferior a l'última dada, que situava en 565 defuncions en un sol dia. Ara, la xifra total de morts per la Covid-19 ascendeix fins als 20.453 a l'estat espanyol. Pel que fa als contagis, hi ha 4.218 infectats nous que han donat positiu en la prova PCR o el test anticossos i ja sumen un total de 195.944. En les darreres hores s'han curat 2.695 persones i el total de casos és de 77.357. Les xifres de morts del govern espanyol no quadren amb les del Govern que ahir a la nit va comptabilitzar 186 noves morts a Catalunya, en canvi, el Ministeri rebaixa aquesta xifra fins als 54.

Segons les dades del govern espanyol, hi ha 2.526 persones que han donat positiu en el test d'anticossos però que són asimptomàtics. Si sumem aquests casos als positius des de l'inici de la pandèmia, la xifra suma 198.470 persones.