L'empresa Soomfibra dona connexió de franc a llars vulnerables per als estudis

L'empresa manresana Soomfibra, proveïdora de serveis de telecomunicacions, fibra òptica, telefonia mòbil i fixa i que està desplegada en municipis del Bages i el Moianès, ha posat en marxa una iniciativa de caire social, d'acord amb diversos ajuntaments de poblacions on arriba. En concret, vol contribuir a facilitar a infants de famílies amb pocs recursos l'avenç en els estudis per poder fer activitats escolars online. Casos en què la situació de vulnerabilitat els impedeix fer front al cost de tenir connexió a internet, o tenir dispositius per connectar-s'hi.

Segons ha explicat Xavier Moreno, responsable de Soomfibra, l'empresa facilita gratuïtament l'accés a la connexió a Internet durant el temps que duri la situació actual i la necessitat de tasques escolars no presencials, mentre que els ajuntaments es fan càrrec del cost (uns 100 euros) de la instal·lació, i a través de serveis socials determinen quines famílies requereixen el servei.

Soomfibra també ofereix tauletes de franc durant aquest temps a les famílies vulnerables que no disposen de dispositius. N'ha comprat una trentena amb els diners que no ha gastat viatjant a fires i reunions.

Per ara, s'han beneficiat d'aquesta iniciativa 12 famílies de Sallent, 5 de Santa Maria d'Oló, 4 de Calders i 4 més de Monistrol de Calders, i s'estan tancant converses amb Artés.