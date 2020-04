La pandèmia devora els EUA i dispara la tensió entre els estats afectats i Trump

Més de 700.000 casos i 37.000 morts mantenen Amèrica del Nord com a líder del rànquing de països més afectats pel coronavirus. Tot i això, l'administració Trump i els estats republicans aposten per la reobertura

nmig del greu avanç del coronavirus, la disputa política està acaparant el protagonisme als Estats Units, el país que lidera el rànquing de contagis i morts. Malgrat l'escala de la pandèmia, el president Donald Trump i Andrew Cuomo, governador d'un estat de Nova York amb més de 14.000 víctimes mortals per Covid-19, es van enredar divendres en un dur debat virtual i indirecte. Cuomo va assegurar que el seu estat «no podrà reactivar la seva economia mentre no disposi de capacitat per fer proves massives, per la qual cosa necessita ajuda del Govern federal». Immediatament, Trump, via Twitter, li va respondre: «Surt i fes la feina. Deixa de parlar! Nosaltres vam construir milers de llits d'hospital que tu no necessitaves o no feies servir, vam donar un gran nombre de respiradors que tu hauries d'haver tingut i t'ajudem amb les proves que tu hauries d'estar fent».

Les últimes dades d'ahir al matí tornen a posar en evidència l'expansió de la malaltia a Amèrica del Nord, on se n'han registrat 30.500 casos en les últimes 24 hores, fins a superar els 700.000, i ha sobrepassat les 37.000 víctimes mortals enmig d'aquestes enormes tensions entre l'administració Trump i els estats afectats. Segons el balanç actualitzat per la Universitat Johns Hopkins, la pandèmia ja havia encomanat 2.244.033 persones i provocat 154.219 víctimes mortals a tot el món. Estats Units va confirmar 702.164 casos de coronavirus i creixia per sobre dels 30.000 positius en un sol dia, 30.739 més en les últimes 24 hores. Pel que fa a les morts, n'hi havia 37.054, un increment en més de 3.760 respecte a la jornada anterior, amb l'estat de Nova York com, un cop més, l'epicentre de la pandèmia.

Per agreujar les tensions, Texas i Vermont van presentar sengles plans per reobrir de mica en mica l'economia, mentre altres estats com Louisiana i Montana asseguren que no estan preparats encara. El governador de Texas, Greg Abbott, que pertany a l'ala més conservadora del Partit Republicà, va firmar una ordre executiva que descriu un pla sobre «com obrir l'economia de Texas». A grans trets, preveia que els parcs de tot l'estat obrin demà, però els visitants han de practicar el distanciament físic, usar mascaretes i reunir-se en grups que no superin les cinc persones.

Per la seva banda, el governador de Vermont, Phil Scott, també del Partit Republicà, va descriure un pla de cinc punts que obeeix al mateix propòsit. Part de la proposta inclou que certs sectors, com la construcció o els empleats municipals tornin a la feina a partir de demà respectant les mesures de distanciament físic. A les empreses se'ls permetrà tenir un màxim de dos treballadors per ubicació. Uns plans que xoquen amb els de Louisiana, on el governador, John Bel Edwards, demòcrata, ha assegurat que no està preparat per començar la fase de reobertura que impulsa el Govern de Trump.

Per agreujar la situació, almenys 7.000 persones han mort a les residències per a gent gran als Estats Units a causa del coronavirus, que ja ha assolat més de 4.000 llars de gent gran, segons informava el diari New York Times, que descriu una panoràmica desoladora de la situació en aquests llocs. Al voltant d'una cinquena part de les morts pel virus als Estats Units estan relacionades amb llars d'avis o altres centres d'atenció a llarg termini, segons aquest estudi periodístic.