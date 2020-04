El Port del Comte ha acollit aquesta temporada un client diferent de l'habitual

El Port del Comte, com la resta d'estacions d'esquí de Catalunya, va haver de tancar la temporada abans d'hora pel confinament decretat per lluitar contra l'expansió de la Covid-19. Així, va finalitzar una temporada complicada per a l'estació del Solsonès, que enguany ha rebut un tipus de client més diferent de l'habitual.

Les darreres dues temporades del Port del Comte havien anat acompanyades de bones nevades i també molta activitat, però enguany la neu no ha acompanyat. I és que malgrat les poques nevades, el bon temps ha provocat un canvi en el tipus de client. Durant la temporada d'enguany al Port del Comte hi han acudit molts aprenents d'esquí així com famílies amb nens i gent amb trineus, que han substituït el client habitual de l'estació, l'esquiador experimentat.

El novembre, abans de l'inici de temporada que va començar oficialment una setmana abans de l'esperat, el dissabte 30 de novembre, hi va haver alguna nevadeta i baixades de temperatures que van ajudar a produir neu a l'estació. Tot i això, setmanes després van caure moltes pluges amb gairebé 300 litres d'aigua que van fer que tota la neu que havien acumulat desaparegués i s'hagués de començar pràcticament de zero. Tot i això durant el pont de la Puríssima es va obrir satisfactòriament.

«Després vam tenir sort del Glòria, que ens va deixar uns 80 centímetres de neu a la part alta i uns 40 a la zona de debutants, i això ens va permetre aguantar fins que vam tancar el 10 de març», assegura el director del Port del Comte, Albert Estella, que destaca la feina diària dels treballadors de l'estació per aconseguir salvar una temporada que defineix com a «complicada». Estella assegura també que «ha fet mal tancar abans del compte però és el què hem de fer tots».