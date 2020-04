PP i Cs critiquen les declaracions del cap de la Guàrdia Civil i Vox amenaça amb "accions judicials urgents"

El PP, Cs i Vox han carregat durament contra el Cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, després que en roda de premsa aquest diumenge el general assegurés que s'està treballant per "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern". Tant Cs com PP han demanat la compareixença al Congrés del general i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions. "Una prova dramàtica de la capacitat del govern per podrir les institucions", ha dit a Twitter la portaveu dels populars, Cayetana Álvarez de Toledo, mentre que Cs ho ha trobat "gravíssim i preocupant". Vox, per la seva banda, ho ha qualificat d'"inici de cop d'Estat" i ha anunciat "accions judicials urgents".





Les declaracions del Cap de l'Estat Major

A banda del Cap de l'Estat Major i el ministre, el PP també ha exigit que compareguin "urgentment" el secretari d'Estat de Seguretat i la directora general de a Guàrdia Civil.En un fil a Twitter, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha amenaçat amb accions judicials el ministre i el general per "haver reconegut públicament un delicte gravíssim contra la llibertat d'expressió". A més, ha ampliat la demanda contra "qui hagi donat l'ordre i qualsevol funcionari que l'acati". "És evidentment il·legal en intentar il·legalitzar de facto l'oposició democràtica i la crítica al govern", ha denunciat.Abascal ha advertit que part de l'executiu espanyol "intenta destruir la democràcia i arruïnar la nació per implantar una dictadura chavista" i ha alertat que s'està "aprofitant el confinament". El líder de Vox ha reiterat que cal que tot l'executiu "despòtic i mentider" dimiteixi perquè volen "matar la llibertat d'expressió utilitzant una institució estimada pels espanyols", en referència a la Guàrdia Civil.El Cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil ha fet les polèmiques declaracions en el marc de la roda de premsa diària del Comitè de Gestió Tècnica del coronavirus. El general ha assegurat que el cos està treballant en dues direccions i ha explicat que, per una banda, es treballa amb la Jefatura d'Informació per "evitar l'estrès social" que provoquen les notícies falses. Per altra banda, el Cap de l'Estat Major del cos ha dit que també intenten "minimitzar el clima contrari a la gestió de la crisi per part del govern".