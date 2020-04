Budó: «S'ha de revisar el model de residència i com cuidem els nostres avis»

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, s'ha mostrat "100% convençuda" que cal canviar el funcionament i l'objectiu de les llars d'avis de Catalunya. "S'ha de revisar el model de residència i com cuidem els nostres avis", ha afirmat aquest dilluns en una entrevista amb Ràdio 4. Budó ha assenyalat que les residències atenen cada vegada més gent gran "amb uns graus de dependència elevat" i, per tant, molt vulnerable. "Aquesta realitat ens ha de fer pensar que cal revisar el model i treballar-lo conjuntament amb una visió sanitària", ha conclòs.

La consellera també s'ha referit al desconfinament de la població pel coronavirus i ha demanat a l'Estat que el descentralitzi. "La desescalada no es pot fer com es va fer el confinament, atacant-ho tot de la mateixa manera", sinó tenint en compte les realitats de cada zona –com la població, ha dit– i quin impacte hi ha tingut el covid-19. Tot i que ha admès que el govern espanyol té la "decisió final" sobre quan s'acabarà la quarantena i també sobre la proposta perquè els nens puguin sortir al carrer, ha insistit que la Generalitat seguirà defensant la seva proposta: "Que deixin el Govern de Catalunya i els municipis decidir com han de sortir els nens i nenes". Budó ha reclamat que se segueixin les dades epidemiològiques per no posar en risc la salut dels menors i ha advertit que "si les dades no acompanyen, s'hauran de quedar a casa".

La portaveu del Govern ha lamentat que l'estat d'alarma els hagi retirat competències i ha afirmat que si Catalunya fos un estat independent "el confinament total s'hagués fet 15 dies abans". "Havent-nos avançat aquests 15 dies, les dades serien molt diferents", ha garantit, i ha argumentat que els països petits van tancar fronteres quan tenien la malaltia "controlada", a la vegada que la Generalitat demanava el confinament de Catalunya.

També s'ha referit a la polèmica per les afirmacions del general de la Guàrdia Civil José Manuel Santiago, que ahir diumenge va dir que treballen per "minimitzar el clima contrari" al govern espanyol. "No crec que fossin casualitat. Crec que se li va escapar però que no defugien la realitat aquestes declaracions", ha apuntat Budó.