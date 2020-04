Creu Roja preveu que es duplicarà la demanda als bancs d'aliments

Enric Morist, coordinador de Creu Roja, ha vist com en els dar-rers dies del mes de març es va ampliar la demanda als bancs d'aliments que gestiona l'organització humanitària un 25%. Morist, que com anoienc que és va viure tot el confinament a la Conca d'Òdena, va constatar que als bancs dels quatre municipis amb restriccions de moviment més severes s'incrementava la demanda. Creu que a final del mes d'abril les peticions d'ajut «s'hauran duplicat».

Creu Roja és una entitat humanitària que ha participat en moltes situacions d'emergència. Però Morist assegura que «no recordem res igual que la crisi provocada per aquest coronavirus». «La mobilització ha estat generalitzada i ha calgut moure tots els recursos que teníem i posar-los a disposició d'aquesta crisi», afegeix.

Quan han passat gairebé sis setmanes des de l'aparició del brot, es pot considerar que la primera emergència està en situació d'estabilitat, «però ara ve una altra part que serà igualment molt dura», adverteix Morist. En els primers dies el fonamental era que el confinament es pogués dur a terme sense que a ningú li faltessin els productes bàsics. Un sostre, l'aliment, els medicaments, la garantia de tenir aigua, llum i combustible per a la llar, tenir la població més fràgil ben confinada. Morist explica que la primera atenció va tenir molt present les persones grans i, entre aquest col·lectiu, les que vivien soles. De les persones grans se'n va fer un seguiment pràcticament individualitzat i es va poder fer atenció emocional, «que també és molt important» en persones grans que viuen soles, segons ha explicat Morist. A nivell de l'Anoia, però també de tot el país, també es va donar un lloc per dormir als sensesostre. Es van disposar 600 places en 9 albergs distribuïts per diferents punts del territori i van omplir totes les places.

El coordinador de Creu Roja ha destacat la capil·laritat de la institució, que està present a 320 poblacions de Catalunya, el que vol dir que és a la majoria de municipis grans. Però aquesta mateixa presència a molts punts del territori els fa veure que «estem davant d'una crisi sanitària única, però que anirà seguida d'una crisi social». Una situació que en aquests moments deixa oberts molts inter-rogants, però Morist adverteix que caldrà treballar amb aquesta dificultat afegida. Creu Roja es fixa en l'evolució que està tenint la crisi a Itàlia, que van començar a detectar el brot una mica abans que a Espanya i a Catalunya, perquè considera que hi haurà moltes similituds entre el que passi en aquest país i la situació de les properes setmanes a Catalunya.