Espanya registra una nova caiguda de morts diaris, amb 399 defuncions

Espanya ha tornat a registrar una baixada dels morts diaris per coronavirus amb 399 defuncions les últimes 24 hores, segons les dades del Ministeri de Sanitat d'aquest dilluns. És una xifra diària de morts inferior a la registrada ahir (410) i cal remuntar-se al diumenge 22 de març, quan van ser-ne 394 en 24 hores, per trobar una dada de defuncions diàries més baixa que la d'aquest dilluns.

L'Estat espanyol ja suma 20.852 defuncions per coronavirus i 200.210 positius. Són 4.266 casos més que en relació amb les dades de diumenge. Pel que fa a les altes, hi ha 80.587 persones curades de les quals 3.230 en les últimes 24 h. L'autonomia amb més casos segueix sent Madrid, amb 56.963 positius, seguida de Catalunya amb 41.676 casos.