No hi ha hagut cap esdeveniment tan disruptiu col·lectiu a nivell global des de la Segona Guerra Mundial com la pandèmia del coronavirus; en la literatura dels analistes ja se l'ha batejada com la Gran Pandèmia. Davant de les caigudes inicials dels mercats, que reaccionaven amb perplexitat davant aquesta situació, hem entrat en una fase menys convulsa, perquè l'entorn actual es pot qualificar de tot menys de tranquil.

Aquesta quietud dels mercats, que per descomptat no pot donar-se com a definitiva, es deu al fet que els operadors entenen que la pandèmia tindrà un comportament similar en tots els territoris i que seguirà el patró que sembla haver-se definit a Àsia. Europa mostra clars signes d'estar validant-ho. Aquesta és la raó per la qual l'escalada de contagis i morts que s'està veient en altres territoris, especialment als EUA, no està sacsejant novament els mercats. Aquest patró de comportament, no obstant això, és vulnerable perquè no hi ha en aquests moments ni remei ni bobina, es tracta d'un virus nou per al qual el sistema immunològic no està preparat i és, per tant, altament infecciós. No obstant això, hi ha esperances com ara la immunització individual dels que ja han superat la infecció, i que es generi l'així anomenada immunització col·lectiva, o l'obtenció d'un remei.

Des del punt de vista econòmic, les mesures preses per preservar la salut pública estan tenint un dràstic efecte negatiu en l'economia. Això no és una crítica a les mesures, ni de bon tros; no siguem il·lusos, no hi ha economia sense salut i encara menys? sense vida. Les xifres de caiguda del PIB seran grans i superaran les de qualsevol període anterior de temps de pau, per molt negatiu que sigui, excepte la Gran Depressió. Encara que pugui semblar paradoxal, la preocupació dels economistes no és aquí, perquè s'entén que és el pagament necessari per la salut i la vida.

La preocupació és com quedarà l'economia després de la derogació de les mesures de salut pública. L'aixecament d'aquestes mesures provocarà un efecte rebot, això sí, serà menys vertical com més gradual sigui la desescalada. Però el problema és que aquest rebot no ens portarà fins al punt de partida en el qual estava l'activitat abans de l'explosió de la pandèmia. No descartem que això s'aconsegueixi, però no serà espontàniament sinó a través de mesures i esforços.

A part dels terribles i irreparables danys en vides i en sofriments dels infectats, aquesta pandèmia ha destruït molts negocis, amb el que això suposa en la contribució a l'oferta dels seus productes, a la demanda dels seus inputs i a l'ocupació dels seus treballadors. Les mesures de les autoritats, que han estat ràpides i contundents, tenen com a objectiu que aquesta destrucció sigui transitòria i que aquesta contracció del PIB no sigui estructural. Nosaltres estem convençuts que amb molt d'encert i esforç pot ser una realitat.