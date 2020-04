Els hospitals de Manresa sumen vuit morts més de Covid-19 i en total ja n'hi ha 161

El virus continua provocant víctimes mortals a la Catalunya Central i ahir els hospitals de Manresa en van sumar vuit més. Quatre van morir als centres sanitaris de la Fundació Althaia –Sant Joan de Déu, Centre Hospitalari i Clínica de Sant Josep– i quatre més a l'Hospital de Sant Andreu, fet que constata que no s'atura el ritme de mortalitat diària, i és que el nombre de traspassos dissabte va ser exactament el mateix que el d'ahir.

En total, 135 pacients d'Althaia han perdut la vida per culpa del virus des que ha començat la pandèmia, i 26 a Sant Andreu. Per tant, s'eleva fins a 161 el nombre de defuncions als centres sanitaris a la capital del Bages. El Sant Bernabé de Berga no va registrar cap mort ahir, segons les dades facilitades pel centre sanitari, i per tant al Bages i al Berguedà ja són 192 les persones ingressades que han perdut la vida. El nombre de defuncions a les dues comarques se situa molt a prop de 200.

Si en els darrers dies l'important increment d'altes hospitalàries era el contrapunt a les dades nefastes de morts, ahir les xifres no aconseguien donar un alenada d'aire en la lluita contra el virus. A Althaia, set pacients van poder abandonar el centre hospitalari, després d'haver-se recuperat dels efectes del virus, i el registre contrasta amb les 29 altes de dissabte i les 31 de divendres. Un total de 708 ingressats d'Althaia han pogut tornar a casa seva des que va començar la crisi del coronavirus. Als centres hospitalaris de la fundació sanitària de Manresa, ahir hi havia ingressades 184 persones pels efectes de la Covid-19, tres més que el dia anterior. A Sant Andreu n'hi havia 132, quatre menys que dissabte.

Pel que fa al personal que treballa a Sant Andreu, hi ha 35 persones que han donat positiu i es mantenen a casa, i quatre més que també són al seu domicili de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats. A l'Hospital Sant Bernabé de Berga ahir es mantenia estable la xifra d'ingressats a 43 i un pacient va rebre l'alta mèdica. En total, 15 persones que estaven al centre sanitari berguedà ja s'han recuperat. Els responsables també destaquen que ahir no van detectar nous casos de contagi.



Més de 8.000 morts a Catalunya

Les funeràries han registrat 8.067 morts a Catalunya per coronavirus (186 més que el dia anterior). Un total de 2.189 en residència, 90 en centres sociosanitaris, 505 a casa, i la resta en hospitals o són casos no classificables per falta d'informació, segons les darreres dades facilitades pel departament de Salut a l'hora de tancar edició.

El comunicat de la conselleria de Salut de la Generalitat amb el balanç diari de morts i afectats parteix de la informació de les funeràries, que declaren diàriament els casos de difunts per coronavirus . Fins ara hi ha hagut 41.992 casos positius de coronavirus confirmats per prova diagnòstica (test ràpid o PCR); i n'hi ha 67.113 casos possibles, és a dir, de persones amb símptomes però que encara no han estat confirmats. Són dades que, com passa des de fa dies, no quadren amb les ofereix el ministeri de Sanitat. El registre fet per l'Estat indica que a Catalunya s'han detectat 40.600 persones contagiades.

Del total de casos, han mort en un centre hospitalari per coronavirus (o com a sospitós de tenir-lo) 4.336 persones en el conjunt del territori català; 2.911 persones han estat ingressades greus (actualment 1.178) i les altes hospitalàries són ara 19.815. De tots els casos positius, 6.460 són professionals sanitaris, i 5.836 professionals en residències estan aïllats, per sospita o confirmats. En geriàtrics hi ha fins ara 6.993 persones que han donat positiu i 10.168 són casos sospitosos.



La UE s'acosta al milió de positius

Europa ha registrat gairebé 930.000 contagis i ha superat les 96.000 morts, segons les dades publicades ahir pel Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC). Concretament, es registren 926.333 casos positius i 96.779 defuncions. Espanya continua sent l'estat europeu amb més casos confirmats de coronavirus, amb 195.944.