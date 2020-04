«La incertesa de la situació actual fa que hi hagi més por de denunciar»

Nati Veraguas és la directora de Dones amb empenta. Gestiona els SIE de Manresa i Igualada.

Com han adaptat els serveis d'atenció a la nova realitat que suposa el confinament?

En el cas de Manresa, el SEI, que tindria una atenció de 10 persones, ara s'han de fer torns per atendre presencialment les urgències durant el matí, i a partir de les tres de la tarda i fins a dos quarts de vuit del vespre es fa atenció telefònica. També hem obert nous canals i ens anem adaptant a les circumstàncies.

Amb el confinament, les víctimes de violència masclista ho tenen més difícil per comunicar-se amb vostès?

Sí. I per això un dels canals que hem obert és el Telegram. Amb la situació actual és molt difícil que les dones es puguin comunicar per telèfon amb nosaltres si conviuen amb el seu agressor. El Telegram és una xarxa que ens permet tenir xats secrets i que són fàcils d'esborrar. També estem fent un seguiment telefònic i presencial, ja sigui amb videotrucada dels casos que ja ateníem i dels nous, i les urgències que arriben als nostres serveis.

Les víctimes es troben en una situació de més vulnerabilitat que abans del confinament?

Sí, descaradament. Les víctimes que conviuen amb l'agressor ara hi estan les 24 hores i és una situació molt estressant. Pot incrementar la violència, ja que no hi ha les sortides a l'exterior com la feina, anar a buscar els nens a l'escola o altres moments que donen espais de llibertat i que permeten la interacció amb altres persones. Hi ha una acumulació de tensió. En les reunions que tenim amb els Mossos d'Esquadra ens han dit que les denúncies han baixat, però ja veurem si després hi ha un increment, perquè la incertesa que genera la situació actual també fa que hi hagi més por de denunciar.

I per què creu que passa això?

Com he dit, no estan denunciant per una situació d'incertesa, no perquè no estigui passant res. Els jutjats i els Mossos d'Esquadra continuen funcionant. Tot són hipòtesis però pot ser que tinguin dubtes d'on podran anar si no aconsegueixen una ordre de protecció, per exemple. De moment ha passat un mes i ja veurem què passarà quan sigui més temps.

És més difícil detectar possibles casos?

Dones amb Empenta té diferents serveis. El SIAD i el SIE és el gran detector que tenim, però si les dones no accedeixen a les xarxes és més complicat. Per exemple, que les escoles estiguin tancades no hi ajuda perquè detecten moltes coses, serveis socials també. Nosaltres intentem facilitar l'accés de les dones perquè la situació és complicada però l'atenció telefònica no és el mateix que la presencial.

Les dones els estan fent altres tipus de consultes, més enllà del que és estrictament violència?

N'hi ha hagut per les custòdies i els règims de visites perquè en un primer moment hi va haver confusió. Al final es mantenen els calendaris establerts i la situació va crear angoixes. Ara la gent pateix per quin sou tindrà i quina serà la seva situació. A la Conca d'Òdena, hi va haver el confinament i encara no s'ha resolt la situació dels treballadors. A Manresa, qui treballa en economia submergida, com cuidar gent gran, es troba que de cop no té ingressos. Són persones molt vulnerables. També ens truquen per com renovar ajudes i prestacions. En el camp econòmic hi ha molta preocupació perquè tothom intueix que després ens vindrà una crisi econòmica. Més enllà de qui conviu amb l'agressor, hi ha les mares que estan soles amb els fills i necessiten una solució per a ells per quan van a treballar. No tothom té una xarxa familiar per organitzar-se, i com més vulnerable és la persona, pitjor és la situació que viu.

Els consten problemes pel pagament de les pensions per part d'exparelles?

La majoria de preguntes han estat pel règim de visites, que es manté igual que abans. Un altre tema són les pensions d'aliments si es deixen d'abonar. De moment no ens hi hem trobat però serà de les següents coses amb les quals ens podríem trobar.