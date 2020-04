Localitzen un grup de persones acampades il·legalment a Gaià

Els Agents Rurals van localitzar una acampada il·legal en una zona boscosa al terme municipal de Gaià, al Bages. Els Agents Rurals, juntament amb els Mossos d'Esquadra, van identificar i denunciar un grup de persones que havien tallat arbres per instal·lar-hi les tendes de campanya.

El grup de persones denunciades havien encès foc per fer una calçotada a la zona d'acampada improvisada. De fet, tenien els calçots ja preparats per cuinar-los. A més, el grup tenia un potent equip de so que podria indicar que feien festes nocturnes a l'espai, amb l'assistència de més persones de la zona malgrat la situació de confinament causada per l'estat d'alarma.