Mor l'exalcalde d'Olvan Joan Munté per Covid-19 als 67 anys

Joan Munté i Pedrol, que va ser alcalde d'Olvan i conseller comarcal de Turisme, ha mort a l'edat de 67 anys després d'haver estat contagiat de Covid-19, segons han confirmat fonts properes a la família. Munté estava hospitalitzat a Igualada i va morir ahir a la matinada, en agreujar-se el seu estat de salut.

La seva trajectòria política ha estat vinculada a CiU. Va ser alcalde entre els anys 1991 i 1995, i el seu mandat a l'Ajuntament va coincidir amb el tancament de la fàbrica de Cal Rosal i del convent, dins el terme municipal. Com a responsable de Turisme del Consell Comarcal del Berguedà, en l'etapa que l'ens era presidit per Jaume Farguell –entre els anys 1987 i 1991–, va crear l'Àrea Comarcal de Turisme, que encara està en funcionament, i va tenir un especial interès per impulsar els càmpings de la comarca.

Precisament Farguell va explicar a aquest diari que l'havia afectat la mort de Munté perquè «havia estat col·laborador» seu i havien mantingut la relació després de treballar junts al Consell. «Era molt noble amb les amistats que tenia i feia que el treball es convertís en una forma de contribuir a aquesta amistat. Era una persona totalment entregada a les tasques de les quals era responsable», va afirmar Farguell.

L'Ajuntament d'Olvan confirmava també la seva mort a aquest diari i expressava el seu condol. Per la seva banda, el Consell Comarcal del Berguedà també va expressar el condol a Twitter.